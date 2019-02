Cambriolages : après deux mois d’enquête 4 personnes sont interpellées en Savoie

Albertville - France

Tout commence par trois cambriolages fin décembre. Les 20 et 21 décembre dernier, plusieurs cambriolages sont commis sur les communes d’Aigueblanche, de Aime et de Tours en Savoie. L’enquête débute, des voitures et des personnes sont identifiées. Elles sont rapidement soupçonnées de ces cambriolages mais aussi de vol à la roulotte et de vols de carburants. Enfin le 13 février, lors d’une perquisition les gendarmes saisissent des objets volés : en tout une vingtaine de délits ont été élucidés au cours de cette enquête.