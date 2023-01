Cambriolages aux ateliers municipaux d'Issoudun et de Châteauroux : 1 à 2 ans de prison pour les auteurs

C'est un préjudice financier important pour les communes : au total 230 000 euros de biens ont été dérobés aux ateliers municipaux de Châteauroux et d'Issoudun. Des camions-bennes neufs, des tailles-haies, des groupes électrogènes, ou encore des souffleurs. Les faits remontent respectivement au 23 janvier 2022, et au 6 février 2022. Trois personnes viennent d'être condamnées au tribunal de Châteauroux. Deux hommes de 29 et 39 ans reconnus coupables pour les deux cambriolages, et la compagne du plus jeune, âgée elle aussi de 29 ans, pour les faits commis à Issoudun.

Voleurs organisés ? ...

Une grande partie des débats au tribunal de Châteauroux a tourné autour de cette question : les trois cambrioleurs se sont-ils préparés ? Ont-ils planifié ces vols ? Le parquet et les représentants des parties civiles soutiennent que oui, en s'appuyant sur plusieurs éléments de l'enquête. Les nombreuses recherches internet concernant les ateliers municipaux partout en France retrouvées sur les téléphones des trois prévenus, ou encore le matériel retrouvé lors des perquisitions chez les mis en cause : un ordinateur tableau de bord qui permet de démarrer les véhicules volés sans clés, un détecteur radio haute fréquence, ou encore un sac rempli du matériel nécessaire à ce type d'action (masque et outils) qualifié de "kit du cambrioleur" par les enquêteurs en charge de la procédure.

La substitut du procureur estime que l'enquête démontre une préparation, une entente préalable entre les prévenus. Elle souligne également des recherches internet sur les véhicules dérobés. Ces derniers étaient ensuite revendus sur le Bon Coin. Enfin, le casier judiciaire des prévenus est également mis en lumière par le parquet puisqu'ils comportent déjà des condamnations pour vols. "Rien du même ordre" estiment leurs avocats.

... Ou bras cassés ?

Les deux hommes condamnés pour les vols à Issoudun et Châteauroux reconnaissent les faits, mais parlent eux d'un choix un peu "par hasard", sans grande organisation. Un argument repris par l'avocat du plus âgé des deux, maître Jérémy Schuletzki, qui souligne à plusieurs reprises l'amateurisme de ces cambrioleurs. "On est face à l'archétype d'une bande désorganisée (...) on est face à des amateurs". Et de citer le plein d'essence, fait juste après le cambriolage, l'itinéraire choisi, loin d'être discrets puisqu'il emprunte les grands axes, les téléphones des prévenus restés allumés tout du long, ce qui permet de les localiser précisément, ou encore les empreintes laissées sur les lieux. C'est d'ailleurs par son ADN que l'un des prévenus a été identifié. L'ensemble des avocats de la Défense conteste l'association de malfaiteurs, sur ce point, le tribunal leur donnera raison, puisque les trois prévenus ont été relaxés de ce chef d'accusation.

Trois ans requis par le parquet

Le parquet de Châteauroux a réclamé trois ans de prison, à l'encontre de l'ensemble des personnes jugées pour ces cambriolages.

La prévenue, mise en cause uniquement pour le vol par effraction à Issoudun, elle, conteste totalement son implication. Elle dit avoir suivi son compagnon, sans savoir ce qu'il voulait faire. Elle pensait qu'il avait acheté les camions dérobés. Son avocate, maître Aurélie Carré, parle d'une jeune femme "sous l'emprise" de son compagnon, et demande la relaxe. Le tribunal en a jugé autrement puisqu'elle a été condamnée à un an de prison, avec maintien en détention. Les deux autres hommes ont écopé de deux ans. Ils doivent en outre verser un peu plus de 95 000 euros à Châteauroux Métropole, au titre des dommages et intérêts, et plus de 128 300 euros à la ville d'Issoudun.

Les trois prévenus ont été placés sous mandat de dépôt à l'issue de l'audience. Ils disposent d'un délai de 10 jours pour faire appel de la décision de justice.