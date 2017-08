Cambriolages dans 18 départements : un homme condamné à deux ans de prison

Un homme de 34 ans a été condamné ce jeudi à deux ans de prison pour des cambriolages et des dégradations dans des villages de 18 départements. S'en prenant exclusivement à des bâtiments publics et emportant des sommes plutôt faibles, il a parfois causé des milliers d'euros de dégâts

Un homme de 33 ans, de nationalité roumaine, a été condamné ce jeudi à deux ans de prison par le tribunal correctionnel de Dax pour avoir commis des dizaines de vols avec effraction, de tentative de vols et de dégradations, des faits commis entre septembre 2015 et juillet 2016.

Au total, 67 victimes ont été recensées, réparties dans 18 départements, de l'Aveyron au Pays Basque et à la Bretagne, en passant par les Landes : les communes d'Arjuzanx, de Saubusse ou encore de Rivière-Saas-et-Gourby ont été citées comme victimes au procès. Ses cambriolages ont exclusivement concerné des bâtiments publics (des mairies, des clubs sportifs, des écoles, des agences postales,...), avec à chaque fois un butin relativement faible : quelques dizaines ou centaines d'euros et de la nourriture.

11 parties civiles obtiennent des dommages-intérêts

L'avocate du prévenu a plaidé le vagabondage, mettant en avant la difficulté de son client à trouver du travail. L'homme rôdait ainsi de ville en ville, prenant le train ou faisant du stop, et attendait la nuit tombée et la désertion des bâtiments pour y chercher un peu d'argent liquide et de quoi se nourrir. Son avocate explique que son but n'était pas de s'enrichir ou de commettre des violences gratuites, mais simplement de survivre.

Reste que les communes victimes se sont retrouvées pour certaines avec des milliers d'euros de réparations sur les bras pour effacer les traces d'effraction. Certes, toutes ont été dédommagées par les assurances, mais 11 victimes se sont portées partie civile, pour obtenir des dommages-intérêts. Le tribunal leur a accordé en tout une vingtaine de milliers d'euros.

L'homme, arrêté par les gendarmes d'Agen en juillet 2016 après un cambriolage à Caudecosse, a déjà effectué un an de prison en détention préventive.