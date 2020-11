Deux hommes et deux femmes viennent d'être interpellés en Roumanie. Ils sont soupçonnés d'avoir cambriolé des cabinets de géomètres en Bretagne mais aussi en Normandie ou dans le Loiret. Le préjudice total est évalué à plus d'un million d'euros.

Cambriolages dans des cabinets de géomètre en Bretagne et en Normandie : quatre Roumains arrêtés

"Ils ont frappé très vite et très fort." Yoann Debray associé de l'entreprise de géomètre Eguimos à Bain-de-Bretagne près de Rennes (Ille-et-Vilaine) se souvient très bien du cambriolage dont son cabinet a été victime en septembre 2018. "Les voleurs sont repartis avec des appareils de mesure. Il y en avait pour 150.000 euros. Il a fallu réinvestir et les assurances n'ont pas tout remboursé," explique le professionnel.

17 cambriolages en deux ans

Dans le même temps, une entreprise de Verson dans le Calvados est elle aussi visée. Entre septembre 2018 et octobre 2020, pas moins de 17 cambriolages sont recensés dans des cabinets de géomètres de Bretagne (Vannes et Grâces), de Normandie et du Loiret. Le préjudice total est estimé à 1,3 million d'euros.

Le 19 octobre 2019, une information judiciaire pour association de malfaiteurs, de vol et recel en bande organisée est confiée à la juridiction interrégionale spécialisée de Rennes. Les regards se portent alors vers deux Roumains, soupçonnés de venir régulièrement en France pour commettre des vols avant de repartir dans leur pays avec leur butin.

Deux hommes et deux femmes interpellés

Ce jeudi 12 novembre, deux hommes de 32 et 43 et deux femmes de 37 et 62 ans installés à Ploiesti au nord de Bucarest en Roumanie ont été interpellés par la police roumaine, en présence des gendarmes de la section de Recherches de Caen. Les perquisitions menées par les enquêteurs ont permis de mettre la main sur du matériel déclaré volé en France.

Les deux principaux suspects ont été placés en détention provisoire et leurs deux complices présumées ont été placées sous contrôle judiciaire en attendant leur extradition vers la France.