Cambriolages dans l’Yonne : un début d’été encourageant dans les campagnes

Yonne, France

Les cambriolages sont en baisse dans l’Yonne en zone gendarmerie. 182 vols avec effraction ont été relevés sur la période Juin/Juillet. c'est une diminution de 22 % par rapport à l'an dernier sur la même période. Ces statistiques encourageantes dans ce périmètre qui compte 419 commune s'expliquent par le démantèlement d'équipes de malfaiteurs mais aussi et surtout par la mise en place de plusieurs dispositifs.

L’opération tranquillité vacances progresse

Les patrouilles de l'opération tranquillité vacances ont été renforcées cet été et le nombre d'inscrit a considérablement augmenté : 30% de plus par rapport à l'an dernier. 1300 icaunais ont fait la démarche à ce jour auprès de leur gendarmerie pour signaler leur absence et activer cette surveillance gratuite.

Une application pour faciliter la surveillance des gendarmes

Ce dispositif de dissuasion est de plus en plus efficace grâce aux nouvelles technologies dont disposent les forces de l'ordre : « cette opération a pris une nouvelle dimension » explique le commandant du groupement de gendarmerie de l’Yonne, le colonel Reynald Boismoreau, «grâce à une application sur Neo, ces smartphones qui accompagnent les gendarmes dans leurs missions » poursuit-il, «cet application nous permet de connaitre en temps réel le niveau de surveillance d’une résidence. Un code couleur nous indique si nos patrouilles sont passées dans le coin durant les quatre derniers jours, donc ça facilite le travail des gendarmes. »

L'application des gendarmes:Les maisons jaunes ont été visitées il y a plus de 24 heures, celles en noires il y a plus de 96 heures © Radio France - Emma Sarango

La tâche des gendarmes est aussi facilitée par le concours des communes. 150 dans l'Yonne se sont associées au dispositif de participation citoyenne qui renforce la vigilance des résidents sur ces problèmes de cambriolages.