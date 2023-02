Cambriolages dans le Cotentin : 5 personnes interpellées par la gendarmerie

Ce sont en tout quatorze actes de vol et de vandalisme qui viennent d'être élucidés par la gendarmerie de la Manche. Entre octobre 2022 et janvier 2023, de nombreux faits ont été signalés dans le Cotentin.

Particuliers, professionels et écoles cambriolés

Les gendarmes énumère une longue liste de méfaits dans le Cotentin. À Bricquebec, des individus se sont introduits dans l'école maternelle et l'école primaire. Un bar-tabac et un supermarché ont également été visités. À Saint-Sauveur-le-Vicomte et Valognes, se sont des particulier qui ont subi des cambriolages et des tags ont même été faits sur leur habitation indiquent les forces de l'ordre.

Des vols de scooters sur cette période de quelques mois ont aussi été signalés. L'un d'entre eux a même été retrouvé incendié.

Cinq jeunes hommes interpellés, dont deux mineurs

Les gendarmes ont mené l'enquête et sont parvenus à identifier et interpeller cinq jeunes hommes, dont deux mineurs. En effectuant des perquisitions, les forces de l'ordre ont retrouvé des objets volés, y compris deux fusils, mais également une trentaine de gramme de résine de cannabis.

Après audition, trois personnes majeures sont convoquées devant le tribunal prochainement, un mineur est lui convoqué devant un juge pour enfants et un second a été placé en foyer.