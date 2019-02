Cambriolages : des centaines de milliers d'euros de butin dans la Loire et la Haute-Loire

Quatre cambriolages ont visé ce weekend des centre d'imagerie médicale des deux départements. Des vols très organisés et préparés.

Des cambrioleurs très organisés sont repartis tôt dimanche matin avec plusieurs centaines de milliers d'euros de butins. Ils s'en sont pris en peu de temps à quatre centres d'imageries médicales, à Rive de Gier et La Talaudière dans la Loire et à Yssingeaux et Monistrol en Haute-Loire. Ils sont repartis avec du matériel médical.

Il y avait déjà eu une vague de cambriolages de ce type il y a 4 ans. Depuis les appareils sont scellés et plus laissés sur des roulettes. Mais cela n'a pas ralenti les cambrioleurs.

Selon nos informations, il y aurait aussi eu des cambriolages en Isère la même nuit, également des centres de radiologie et des cabinets médicaux..