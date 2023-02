Cambriolages en baisse, hausse des violences : le bilan de la délinquance dans les Bouches-du-Rhône en 2022

Le bilan de la délinquance dans les Bouches-du-Rhône est mitigé. Si on remarque une baisse du nombre de cambriolages (-0,58%) sur l'année 2022 par rapport à l'année précédente, les atteintes aux personnes ont augmenté de 7%, tout comme le nombre d'amendes distribuées pour trafic de stupéfiants. Ce bilan est dressé par la préfecture de police du département.

Augmentation des violences en 2022

Les violences volontaires envers des personnes ont augmenté de 7% dans le département l'an dernier, par rapport à l'année 2021. Une hausse toutefois moins importante que celle constatée au niveau national : +9,6%. Les violences intrafamiliales représentent plus de la moitié de ces violences : 767 victimes de plus l'an dernier, et 371 faits de violences sexuelles supplémentaires en 2022.

L'augmentation des violences physiques dans le département - Préfecture

18 600 amendes distribuées pour trafics de stupéfiants

L'an dernier, 18 600 amendes forfaitaires ont été dressées pour usage de stupéfiants dans les Bouches-du-Rhône. Soit une augmentation de 50% par rapport à 2021. Au total, le nombre d'individus mis en cause pour trafic a augmenté de 11,8%. Voici les chiffres communiqués par la préfecture de police :

5,5 tonnes de cannabis saisies

2,4 tonnes de cocaïne saisies

79% d'armes saisies en plus par rapport à 2021

10 trafiquants considérés comme prioritaires liés au narcobanditisme ont été interpellés

Les cambriolages en baisse l'an dernier

Sur toute l'année 2022, la préfecture de police du département assure que le nombres de cambriolages a baissé de 0,58%. En revanche, les vols de voitures ont augmenté de 20% par rapport à 2021.