Cambriolages en Charente-Maritime : "Une baie vitrée s'ouvre en trois minutes"

Depuis le début de l'année, les cambriolages chez les particuliers ont augmenté de 70% dans les villes en Charente-Maritime. Mais le phénomène touche tout le département, surtout autour des agglomérations et sur le littoral. "C'est au centre des villes, qu'il y a la plus grosse concentration de population, et donc le plus d'opportunités pour les cambrioleurs" explique le commissaire Olivier Saudreau, chef de la sureté départementale. L'étude des vols depuis le début 2023 révèle qu'ils sont plutôt commis le mercredi et dans la tranche 16h-20h.

ⓘ Publicité

Il peut arriver aussi que des bandes opèrent en campagne, mais c'est quand même plus rare selon le lieutenant-Colonel Vincent Ossadzow du groupement départemental de Gendarmerie. "On a quelques bandes qui viennent dans le département souvent originaires dans les pays de l'est, qui travaillent pendant 10 jours, 15 jours et repartent ailleurs". Le mois dernier, une série de vols de GPS agricole ont eu lieu en Charente-Maritime, ce sont des objets qui se revendent "à prix d'or" dans d'autres pays constate le gendarme.

50% des intrusions se font par une baie vitrée

La plupart des voleurs opèrent selon les opportunités selon le commissaire Saudreau. Ils n'ont pas de plan, et ne font pas de repérage. "Un cambrioleur, il est dans la rue : il vous voit partir et il voit qu'il n'y a aucune voiture devant la maison, ça crée une opportunité". Car il ne "veut pas rentrer les mains vide chez lui" martèle le commissaire, A la moindre tentation, il va donc passer à l'action.

Ce sera d'autant plus facile s'il y a par exemple des objets visibles derrière une baie vitrée. "50% des intrusions dans un domicile se font par la baie vitrée**"** explique le policier, "une baie vitrée s'ouvre en trois minutes" précise-t-il, il suffit d'aller voir les tutoriels sur internet !

Le cambrioleur sait exactement où trouver ce qu'il cherche. "Spontanément il va chercher la salle de bain et rafler les bijoux, il va aller dans la chambre ou le salon pour la tablette, les téléphone, la hifi ou l'ordinateur portable" raconte encore le policier. Les cambrioleurs recherchent en effet les petits objets de forte valeur comme les bijoux ou la hifi.

Ne pas faciliter la tache des cambrioleurs

Un certain nombre de conseils, parfois presque évidents permettent d'éviter les cambriolages. "Fermez à clé votre logement, la nuit ou quand vous partez" recommande le gendarme. "On est toujours surpris de voir l'accès à des propriétés qui n'est pas fermé, y compris les baies vitrées : baissez les stores, ça dissuade énormément les cambrioleurs". L'été, on peut dormir les fenêtres ouvertes, mais il faut fermer les volets ! Plusieurs particuliers ont été surpris d'être cambriolés alors qu'ils dormaient, les voleurs avaient simplement saisi l'opportunité d'une fenêtre ouverte.

Autre conseil, ne rien laisser à la vue. "L'idéal pour les bijoux c'est un petit coffre scellé, il en existe autour de 30 euros dans les magasins de bricolage" explique le commissaire Saudreau. Mais attention à bien fixer le coffre au mur, sinon le cambrioleur repartira avec !

Il faut aussi envisager la sécurité de son logement dans la globalité : il ne sert à rien d'installer une porte blindée, si la fenêtre du cagibi n'est pas protégée par des barreaux ! Dans les commissariats et les gendarmeries, des référents sûreté peuvent vous aider à identifier les failles de votre logement. Il suffit de prendre rendez-vous.

En cas de doute, appelez le 15 ou le 17

Surtout, n'hésitez pas à appeler le 15 en ville, le 17 en campagne pour prévenir les forces de l'ordre si vous constatez quoi que ce soit d'anormal. "Si vous voyez quelqu'un passer au dessus d'un mur, dans une voiture en train de surveiller un coin de rue, passer plusieurs fois devant une adresse" n'hésitez pas, appelez conseille le commissaire de police. Les forces de l'ordre pourront ainsi interpeller un cambrioleur en flagrant délit.

Enfin il existe des dispositifs comme les " voisins vigilants " ou " tranquillité vacances " qui sont très efficace. Aucune des personnes qui y ont souscrit n'ont été victimes de cambriolages confirment policiers et gendarmes.