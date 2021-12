Puy-de-Dôme : l'appel à la vigilance des gendarmes face à la recrudescence des cambriolages

Depuis trois semaines, les cambriolages de résidences sont en augmentation dans l'agglomération de Clermont-Ferrand. Les gendarmes alertent la population et lui demandent d'être vigilante.

C'est malheureusement aussi de saison. La saison hivernale, avec des jours qui se raccourcissent, est souvent une période de recrudescence des cambriolages. Cette fin d'année 2021 ne fait exception dans l'agglomération clermontoise.

Les cambriolages de résidences se multiplient, depuis trois semaines. Les gendarmes demandent aux particuliers d'être très vigilants, de respecter des gestes de bons sens : "nous appelons les propriétaires à bien penser à fermer leurs portes à clés, de ne pas laisser en évidence bijoux et numéraires à l'intérieur de leur logement, également les clés de véhicules", détaille le chef d'escadron Marie Perrier qui commande la compagnie de gendarmerie de Clermont-Ferrand.

Bijoux et argent cibles des cambrioleurs

Bijoux et argent liquide sont les cibles privilégiées des malfrats, selon Marie Perrier qui incite la population à participer à la lutte contre ce phénomène avec les gendarmes. "_Les propriétaires de résidences doivent être vigilants et peuvent aussi aider les militaires en effectuant des signalements, comme des allées et venues suspectes dans un quartiers, des présences suspect_es", indique la responsable.

S'ils repèrent quelque chose de suspect, ils peuvent donc donner des informations précieuses en contactant leur gendarmerie locale ou encore le 17.

