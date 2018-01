Capbreton, France

A qui le tour ? C'est la question que se posent les commerçants notamment de Capbreton, Soorts-Hossegor et Seignosse en ce début d’année. Déjà quatre boutiques et une résidence de particuliers ont été cambriolées depuis le début de la semaine. Deux commerces de Capbreton ont été visités rien que dans la nuit de jeudi à vendredi, avenue du Général de Gaulle, en plein centre-ville. Une onglerie et un restaurant, chaque fois pour repartir avec quelques centaines d’euros seulement.

Des petits butins et du vandalisme

Dans l’onglerie, les voleurs ont réussi à rentrer sans rien casser. Ils sont repartis avec le fond de caisse après avoir vidé une bouteille de liquide vaisselle dans l'aquarium du poisson. Juste 100 mètres plus loin, ils s’attaquent à un restaurant. Là, ils défoncent la porte vitrée. Même butin en revanche : quelques centaines d'euros qui restaient dans la caisse et plusieurs bouteilles d'alcool mais même pas la cave à vin entière.

"On est dégoutés"

Du petit vandalisme et des petits butins qui exaspèrent en tout cas les commerçants, Isabelle la première. "Je suis blasée, souffle la restauratrice cambriolée dernièrement. On arrive chez nous et quelqu’un est rentré, ça démarre mal l’année. Mais heureusement on peut encore travailler ce qui n’est peut-être pas le cas d’autres commerçants. Nous ça nous cause beaucoup de soucis de paperasserie et de travaux pour réparer la porte mais à part ça, ça ne sert à rien. "

La gendarmerie évidement enquête et a renforcé son dispositif de surveillance dans les trois villes. Elle répète aussi les consignes de sécurité aux commerçants : de pas laisser les caisses dans les boutiques le soir et renforcer les issues.