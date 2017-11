Cambriolages en série dans la Drôme

Une quinzaine de cambriolages ont été commis en 24 heures dans la Drôme, un peu partout dans le dans le département, dans des résidences principales mais aussi plusieurs commerces.

Une quinzaine de cambriolages ont été commis dans la Drôme, depuis lundi soir. Sept cambriolages ont eu lieu dans des résidences principales dans tout le département.

Sept résidences principales cambriolées

Sept résidences principales ont été cambriolées, en l'absence de leurs propriétaires, à Rousset-les-Vignes, Donzère, Pierrelatte, Crest, Etoile-sur-Rhône ou encore à Saint-Nazaire-en-Royans. Ces cambriolages se sont produits en journée. Des bijoux ont été dérobés.

Plusieurs commerces visés

Des commerces ont également été cambriolés, dans le nord de la Drôme, notamment une pharmacie à Andancette, les voleurs sont partis avec le fond de caisse, une centaine d'euros. D'autres commerces ont été visités : une société et un restaurant à Anneyron, un cabinet vétérinaire et un magasin de pompes funèbres et à Saint-Rambert d’Albon, ainsi qu'un bar à Etoile-sur-Rhône.

Un câble EDF a également été volé à Châteauneuf-sur-Isère et la mairie d’Epinouze a également été cambriolée. Plusieurs enquêtes de gendarmerie ont été ouvertes. Les contrôles routiers ont été renforcés sur les routes, pour le moment sans succès.

Appel à la vigilance

Les gendarmes appellent à la plus grande vigilance concernant les cambriolages en cette période de vacances Ils vous conseillent de faire le 17 en cas de doute et de relever la plaque d'immatriculation d'un véhicule s'il vous parait suspect. Les gendarmes demandent également de ne pas faire d'appels de phares lors des contrôles routiers afin de ne pas alerter les cambrioleurs.