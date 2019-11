Cambriolages en serie dans le Gard rhodanien

La gendarmerie du Gard appelle à la plus Grande vigilance après une recrudescence des cambriolages.

Bagnols-sur-Cèze, France

Ce sont les gendarmes du Gard qui appellent à un maximum de vigilance. Ils constatent une forte recrudescence des cambriolages dans le Gard rhodanien et la Vallee de la Cèze : plus precisement entre Roquemaure, Bagnols et Barjac.

Les gendarmes constatent chaque fois le même mode opératoire : les cambrioleurs "profitent en journée de l’absence des occupants pour ouvrir les baies vitrées avec un simple tournevis".

Quels conseils ? "Fermez vos volets bois, abaissez vos rideaux roulants, fermez à clef vos ouvrants ( garage, porte , etc...) à chaque fois que vous quittez votre domicile. En cas de cambriolage, ne touchez à rien : appelez le 17. Si vous avez des renseignements sur des véhicules ou personnes suspectes, faites aussi le 17."