Trois prévenus, comparaissaient vendredi matin devant le tribunal correctionnel de Mont de Marsan, pour conduite sans permis, vols en réunion avec effraction et refus d'obtempérer. Le tribunal a retenu 4 et 3 ans de prison ferme pour les deux hommes et 1 an pour leur complice et chauffeuse.

Cambriolages et délit de fuite dans les Landes : "On se croirait dans un film"

On se croirait dans un film policier, avec vol organisé et course poursuite à la clé. Mais devant le Tribunal de Mont-de-Marsan, vendredi 8 janvier, les trois prévenus se défendent de toutes préméditations. Pour eux il ne s’agit que de "bêtises" commises sous l’effet de l’alcool : conduites sans permis, deux vols commis en réunion avec effraction et un refus d’obtempérer, des bêtises donc.

Le 28 septembre, l’apéritif débute à 18h, puis les trois comparses décident de partir faire la fête en Espagne. Sur la route une dispute éclate. Les deux hommes sont éjectées à Labouheyre. Esseulés et alcoolisés, ils décident d’emprunter un véhicule pour retourner sur l’agglomération bordelaise. Ainsi démarre la série de leur " bêtises"comme ils disent. Ils trouvent un 4X4 dans le garage Centre Auto du village. Il est 22h20 quand l’alarme se déclenche. Alerté le garagiste se rend sur place. Il aperçoit la Peugeot 206 de la troisième complice, dont il relève la plaque avant qu’elle ne prenne la fuite. Les prévenus expliqueront que, prise de remords, elle venait les chercher mais, devant leurs "bêtises" elle a préféré les abandonner. Eux parviennent à s’enfuir au volant du 4X4 et laissent derrière eux une moto qu'ils ont essayé de voler et qui est marquée de leur ADN.

Cambriolages et course-poursuite

Partis de Labouheyre, ils s’égarent à Mont-de-Marsan. Coup du sort, le 4X4 ne marche plus. Ils l’abandonnent, prennent le temps de le carboniser à côté de la société A6Landes Informatique et cherchent à remplacer le véhicule. La concession BMW est à proximité, ce sera une BMW. Enfin deux BMW, parce qu’une fois introduits par effraction dans les locaux, les deux comparses trouvent deux voitures, clés sur le contact. Les forces de l’ordre les attendent à la sortie. Une course poursuite s'engagent dont, là encore, ils réchappent.

On a tout essayé avec vous trois rien ne sert à rien avec vous

Seul un des prévenus fera ce récit. Le second est accaparé par les œillades qu'il coule à la chauffeuse tout au long de la séance. Elle qui comparait sous contrôle judiciaire, se révèle virulente et agressive à la barre. Elle s’emporte quand le parquet soulève les points qui ne concordent pas avec des actes dictés par l’alcool. Non il n’y avait pas de préméditation. " Vous n’avez pas trouvé de gants, de cagoules, quand on cambriole on fait comme ça. Là c’est juste l’alcool qui les a embarqués. " Et on n’a pas de mal à la croire quand elle donne la bonne recette du cambriolage, tant leur CV respectif en la matière sont fournis. Les deux hommes cumulent à eux deux pas moins de 40 condamnations et la chauffeuse n’est pas en reste. Des états de service qui valent 4 et 3 ans de prison ferme au deux cambrioleurs et 1 an d'emprisonnement à leur chauffeuse. Aucun aménagement n’est envisageable, le tribunal est catégorique : " On a tout essayé avec vous trois rien ne sert à rien avec vous " lâche la présidente.