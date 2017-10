Cambriolages et infractions routières, le patron des gendarmes d'Ille-et-Vilaine sur les deux fronts

Cambriolages en hausse et contrôles routiers plus ciblés. Deux fronts sur lesquels le patron des gendarmes d'Ille-et-Vilaine compte renforcer l'effort des 875 personnes qu'il chapeaute dans le département.

Les chiffres de la sécurité routières en Ille-et-Vilaine sont certes en légère amélioration par rapport à 2016, mais le mois d'août a été particulièrement meurtrier (7 accidents mortels) et septembre n'a été guère mieux (5 accidents mortels). Les causes sont toujours les mêmes selon le Colonel François-Xavier Lesueur, qui commande le Groupement de gendarmerie d'Ille-et-Vilaine; Les conduites addictives (alcool et stupéfiants) et la vitesse.

Les comportements sur la route évoluent assez peu

Le patron des gendarmes d'Ille-et-Vilaine n'annonce pas forcément plus de contrôles, mais des opérations plus ciblées, sur des types d'infractions ou sur des zones géographiques. Ainsi, la Préfecture va mettre en place, sur la départementale entre Fougères et la limite de la Manche, des radars autonomes qui seront déplacés régulièrement sur cette portion de 17 kilomètres particulièrement accidentogène. Par ailleurs, l'action de la gendarmerie "se concentre sur les infractions les plus graves", comme les grands excès de vitesse. Le groupement d'Ille-et-Vilaine dispose notamment de radars embarqués mobiles, dans quatre véhicules qui sont insérés dans le flot de circulation et qui flashent dans les deux sens.

Hausse des cambriolages, notamment en périphérie rennaise

Cambriolage, des chiffres préoccupants

Les cambriolages, comme au niveau national, sont en hausse en Ille-et-Vilaine depuis la mi-août. Ils avaient déjà augmenté au printemps. "Les chiffres sont préoccupants" selon le Colonel Lesueur, principalement "en périphérie rennaise". Ce sont à la fois des équipes locales, mais aussi des bandes organisées, qui "ont des rayons d'action plus larges, au niveau national voire international". Le patron des gendarmes d'Ille-et-Vilaine a tout de même un "motif de satisfaction". Ses hommes approchent la résolution de quasiment un fait sur deux. Systématiquement, la gendarmerie envoie des enquêteurs spécialisés, des experts spécialistes en relevés.