Cambriolages, l'un des fléaux de l'été à Marseille

À Marseille, selon les statistiques du gouvernement de 2020, vous avez plus d'une chance sur 100 de vous faire cambrioler. Durant l'été, entre les touristes pas forcément très vigilants et les départs en vacances, ce risque augmente. Dans le 7e arrondissement, des barreaux habillent les fenêtres du rez-de-chaussée des immeubles et parfois même du premier étage. Insuffisant.

On subit entre trois et quatre cambriolages par jour." - Emmanuelle Chaix, habitante du 7e arrondissement de Marseille

Il y a un et demi, Emmanuelle Chaix, habitante du quartier depuis 40 ans, a lancé une page Facebook d'entraide : "Stop insécurité 7e". Plus d'un millier de personnes dénoncent des vols récurrents : "On subit trois, quatre cambriolages par jour, au minimum. Vols de scooters, dans les caves, dans les parties communes. Et maintenant, ils viennent même cambrioler directement dans nos maisons, quand on est présents."

Maintenant, j'ai un chien, un fusil et une alarme" - Jacques, cambriolé durant l'été 2020

Un scénario qu'a connu Jacques l'été dernier : "Ils sont rentrés chez moi pendant que je dormais. Il y avait ma fille à la maison. Ma femme est traumatisée. Alors maintenant, j'ai un chien, un fusil, une alarme et l'été, on dort les fenêtres fermées." Tous réclament une présence policière plus forte : "Quand on les appelle, ils ne peuvent jamais venir, ils n'ont pas de voitures pour se déplacer. [...] J'aimerais une police qui puisse réellement faire quelque chose" soupire cette habitante.

Conseils de gendarmes

Face à un nombre moyen de 45 cambriolages par jour dans les Bouches du Rhône, les gendarmes rappellent l'existence du dispositif Opération tranquillité vacances : "Ça permet aux personnes qui partent en vacances de se signaler, pour que les patrouilles fassent des passages réguliers à leurs adresses."

Le colonel Malo, patron des gendarmes du Var insiste également sur un autre point, qui pourtant paraît basique : "Pensez à fermer votre logement. Malheureusement, on s'aperçoit dans ce département que beaucoup de vols sont commis dans des habitations laissées ouvertes." Dernier conseil, éviter de partager sur les réseaux sociaux que vous êtes en vacances et que votre maison est donc inoccupée.