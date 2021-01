Cambriolages : les 3 conseils de la police d'Auxerre pour se protéger

Depuis le début des vacances de Noel, malgré la situation sanitaire qui limite les sorties, les forces de l'ordre dans l'Yonne déplorent quand même chaque jour plusieurs vols ou tentatives de vols avec effraction dans notre département. Le commandant Jean-Michel Crinquand de la police d'Auxerre nous rappelle 5 conseils pour se protéger.

1 / Fermer tout !

Ca peut paraître évident et pourtant, c'est encore la cause principale d'effraction. D'où l'importance de faire très attention quand vous quittez votre domicile, même si ce n'est que pour quelques heures. Pensez à bien fermer les fenêtres et surtout les volets des fenêtres qui sont accessibles. "Il y a une méthode qui est souvent commune à ces constats de cambriolage : ça se passe plutôt en fin de journée, lorsque la nuit commence à tomber. Et ça se passe plutôt dans des maisons et des appartements dont les portes sont mal fermées ou les volets ouverts. Ensuite, on ouvre ces portes ou ces fenêtres par pesée", explique Jean-Michel Crinquand.

2 / Faites-leur perdre du temps !

Une fois à l'intérieur du logement, le ou les cambrioleurs cherchent à aller le plus vite possible. "Ils recherchent principalement des bijoux, de l'argent ou éventuellement du matériel informatique. Ils savent ou chercher ces objets de valeur : dans les chambres, éventuellement la salle de bain… L'ensemble du pavillon est fouillé en quelques minutes et les auteurs se sont évaporés", ajoute le policier qui rappelle donc à quel point il est important de compliquer la vie (et le timing) des voleurs. "Il faut leur faire perdre du temps, en fermant les volets quand on s'absente de la maison, en installant des programmateurs pour les lumières ou une radio, en mettant aussi un éclairage extérieur avec des détecteurs, éventuellement une alarme … Face à une maison avec un chien dont la présence est indiquée sur le portail, ou dont le portail fermé à clé et les volets fermés, les voleurs ne se dirigeront plus sûrement vers une autre maison. Au-delà de ça, nous les forces de l'ordre, on en appelle à la vigilance des voisins, des riverains pour signaler tout mouvement suspect dans un secteur en contactant le 17".

3 / Trouvez de bonnes cachettes !

Le policier le confirme : les voleurs aujourd'hui sont avant tout à la recherche de petits objets précieux, en particulier de l'argent ou des bijoux. "Il y a encore pas mal de gens qui conservent de grandes sommes d'argent à leur domicile, c'est un risque, évidemment", admet Jean-Michel Crinquand. Quand aux bijoux, ils sont très recherchés car ils s'emportent facilement et se revendent bien, sans laisser de traces. Le policier nous invite donc à trouvez des cachettes originales pour ces biens de valeurs. "La majorité des personnes laissent leurs bijoux sur la table de nuit ou à proximité, ou dans la salle de bain. Si ces bijoux sont cachés dans d'autres parties, d'autres secteurs de la maison, il y a peu de chances, ou il y a moins de chances en tout cas qu'ils soient découverts par les voleurs", poursuit le commandant Crinquand.

Dans toute la France, les deux tiers des cambriolages sont constatés lorsque les occupants sont absents et le mois de décembre enregistre une hausse de 18 % par rapport au reste de l’année.