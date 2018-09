Le tribunal correctionnel de Périgueux a rendu son jugement ce jeudi après-midi dans l'affaire de la série de cambriolages perpétrés en Dordogne et en Corrèze entre mars et octobre 2017. Huit voleurs étaient poursuivis. Le chef de bande est condamné à quatre ans de prison ferme.

Dordogne, France

Le tribunal correctionnel de Périgueux a rendu son jugement ce jeudi après-midi dans l'affaire des cambriolages multiples jugée la veille, mercredi. Huit hommes âgés de 19 à 46 ans comparaissaient pour le cambriolage d'une cinquantaine de maisons et d'appartements en Dordogne et en Corrèze entre mars et octobre 2017.

Le chef de la bande a été condamné à quatre ans de prison ferme. Ses deux lieutenants ont, eux, écopé de quatre ans de prison dont un an ou deux ans ferme. Les cinq autres prévenus ont été condamnés à des peines aménageables ou avec des sursis et mises à l'épreuve.

Les voleurs opéraient toujours selon le même mode opératoire : ils arrachaient le barillet des serrures avant de retourner complètement les habitations en quelques heures. Ils s'emparaient de tout ce qui avait de la valeur : fusils de chasse, bijoux, télévisions ou scooters. Le préjudice se monterait en tout à plus de 110 000 euros.