Cambriolés, ils finissent en garde à vue après la découverte de plants de cannabis chez eux

Une découverte fortuite ce dimanche 8 mai. Alors que les policiers intervenaient au domicile d'un couple à Ingré (Loiret), victimes de cambriolage, ils découvrent plusieurs plants de cannabis dans un hangar. Les deux membres de ce couple, âgés d'une vingtaine et d'une trentaine d'années, est en garde-à-vue, pour des soupçons de trafic de stupéfiants. Les cambrioleurs sont toujours recherchés.

Des cambrioleurs armés

Du matériel informatique aurait été dérobé au domicile du couple. Les cambrioleurs étaient armés (arme de poing et arme longue), mais on ne sait pas s'il s'agit d'arme factice ou non. Il n'y a pas eu à priori de violences, le couple de victimes s'est réfugié chez ses voisins.