Caméra cachée dans les vestiaires : un ex-pompier condamné dans le Calvados

Vire-Normandie

Un homme de 40 ans, ancien pompier volontaire, a été condamné à six mois de prison avec sursis ce mardi à Caen. Pendant un an et demi à Vire, il a filmé à leur insu une dizaine de collègues femmes à la caserne et dans l'EHPAD où il travaillait. Il avait dissimulé des caméras dans les vestiaires.