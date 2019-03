Camille Senon, rescapée d'Oradour, "outrée et écoeurée" après les insultes fascistes visant Jean Viacroze

Un site internet raciste et néo-nazi, hébergé aux Etats-Unis, insulte la mémoire de l'ancien déporté corrézien Jean Viacroze, décédé récemment. "Il avait odieusement survécu à la justice SS" dit notamment le site. Camille Senon, rescapée d'Oradour, a réagi ce mercredi matin sur France Bleu.

Tulle, France

Choc et consternation à Tulle, en Corrèze. Un site internet raciste et néo-nazi, hébergé aux Etats-Unis, insulte la mémoire de l'ancien déporté corrézien Jean Viacroze, décédé récemment. "Une bonne nouvelle" dit le site, expliquant qu'il "avait odieusement survécu à la justice SS".

Les proches de Jean Viacroze vont porter plainte. La Préfecture de Corrèze a saisi le procureur. Camille Senon, rescapée d'Oradour-sur-Glane et militante des Droits de l'Homme, a indiqué ce mercredi matin sur France Bleu Limoges qu'elle trouvait ces écrits "absolument scandaleux". "Je suis outrée, écoeurée qu'on puisse aujourd'hui encore voir de telles actes. On a l'impression qu'une vanne a été ouverte et que des flots d'immondices ont été libérés" dit-elle, "préoccupée de voir une telle inflation de haine. C'est quelque chose d'inimaginable, après les horreurs de la Seconde Guerre mondiale" a expliqué Camille Senon, invitée de Germain Treille à 8 heures 15.

Tout le monde doit se soulever - Camille Senon, rescapée d'Oradour-sur-Glane

"C'est inquiétant, dramatique, et tout le monde doit se soulever" a-telle encore martelé. "Je ne peux pas le comprendre, _cela dépasse l'entendement humain_, c'est très inquiétant. C'est un combat qui ne se termine jamais. Cela prend des proportions qui sont démentes" a-t-elle ajouté.

Interrogée sur son sentiment concernant la montée de l'antisémitisme en France, Camille Senon a fait part de "difficulté à comprendre, à admettre. Je ne sais pas comment des êtres normalement constitués peuvent arriver à de tels errements" qui rappelle que Hitler était arrivé au pouvoir légalement, avant de reprendre la célèbre phrase de Bertolt Brecht: "Le ventre est encore fécond d'où a surgi la bête immonde". "Donc ces choses là sont encore possibles demain" a conclu Camille Senon.