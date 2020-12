Camion charnier en Angleterre : deux hommes déclarés coupables d'homicide involontaire

Un peu plus d'un an après la découverte d'un camion où 39 migrants vietnamiens avaient été retrouvés morts en Angleterre, deux hommes ont été déclarés coupables d'homicide involontaire ce lundi 21 décembre.

Deux hommes jugés à Londres ont été déclarés coupables ce lundi 21 décembre d'homicide involontaire, dans l'affaire du camion frigorifique où 39 migrants vietnamiens avaient été retrouvés morts en Angleterre en 2019.

Gheorghe Nica, 43 ans, accusé d'être un organisateur clé du trafic, et Eamonn Harrison, un chauffeur routier de 24 ans qui a convoyé la remorque une partie du trajet, étaient jugés depuis début octobre par la cour criminelle londonienne de l'Old Bailey. Tous deux contestaient les accusations d'homicide involontaire. Leurs peines seront prononcées ultérieurement. Ils risquent la prison à perpétuité.

Les deux principaux suspects, Maurice Robinson, qui conduisait le camion lors de la découverte des corps, et Ronan Hughes, un quadragénaire nord-irlandais soupçonné d'avoir organisé le mouvement des chauffeurs participant au trafic, ont quant à eux plaidé coupable et feront l'objet d'une audience ultérieure pour déterminer leur peine.

Les victimes sont décédées d'asphyxie et d'hyperthermie

Le 23 octobre 2019, les corps de 31 hommes et de huit femmes, dont deux adolescents de 15 ans, avaient été découverts à bord d'une remorque dans la zone industrielle de Grays, à l'est de Londres. Le conteneur provenait du port belge de Zeebruges. Les victimes sont mortes d'asphyxie et d'hyperthermie, en raison de la chaleur et du manque d'oxygène dans l'espace clos du container.

Nombre des victimes de ce drame étaient originaires d'une région pauvre du centre du Vietnam, où les familles s'endettent à hauteur de milliers de dollars pour envoyer l'un des leurs au Royaume-Uni, via des filières clandestines, dans l'espoir qu'ils y trouvent des emplois rémunérateurs.