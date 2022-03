Camion couché sur la RN 57 à Besançon : le chauffeur biélorusse roulait avec 1,68 g/L d'alcool dans le sang

Le chauffeur de poids-lourd qui a eu un accident sur la RN 57 entre Beure et Micropolis ce mercredi roulait avec 1,68 g/L d'alcool dans le sang. Ce routier biélorusse a été condamné à six mois de prison avec sursis.

Le chauffeur de poids-lourd qui a eu un accident sur le contournement de Besançon ce mercredi 9 mars roulait avec 1,68 g/L d'alcool dans le sang, selon le procureur de la République de Besançon Etienne Manteaux. Ce routier biélorusse a perdu le contrôle de son camion et celui-ci s'est couché sur la RN 57 entre Beure et Micropolis, sans faire de blessé. Le chargement de maïs s'est répandu sur la chaussée, ce qui a provoqué des embouteillages importants pendant plusieurs heures.

Il a bu de l'alcool fort le matin

Le routier, de nationalité biélorusse, explique avoir bu avant de prendre le volant "un alcool fort bien connu en Europe de l'Est" selon Etienne Manteaux, "parce qu'il était fatigué". Jugé comparution de reconnaissance préalable de culpabilité ce jeudi, il a été condamné à six mois de prison avec sursis, et interdiction de conduire en France.