Camion de soude accidenté à Cette-Eygun : "Il va arriver une catastrophe", désespère la mairie

Un camion qui transportait 24 000 litres de soude a percuté un mur ce jeudi après-midi vers 15h, sur la RN134 Pau-Somport, à hauteur de Cette-Eygun. La circulation a été coupée pendant plusieurs heures le temps que les pompiers et les gendarmes interviennent. Le chauffeur du poids lourd a été interpellé par les forces de l'ordre, selon nos confrères de la République des Pyrénées il était ivre. La citerne n'a pas été endommagée mais le premier adjoint à la mairie de Cette-Eygun, Serge Mauhourat, estime que "cela commence à devenir une fatalité puisqu'on a décidé de laisser passer [les camions] là. C'était tout près d'un ruisseau qui se déverse dans le gave", précise-t-il.

Je ne sais pas ce qu'on attend en fait, mais un jour il y aura une catastrophe, ça c'est sûr !

Serge Mauhourat, premier adjoint à la mairie de Cette-Eygun

Trois mois après qu'un camion rempli de goudron s'est renversé et a déversé sa cargaison sur la voie, l'élu est désespéré de voir qu'"on a tout eu ici : le gave nettoyé comme une piscine il y a une dizaine d'années, du goudron... il ne manque plus que les plumes, peut-être un camion de canard un de ces quatre ! Je plaisante, mais c'est très grave ce qui se passe là. Ce n'est pas pour rien que les maires ont demandé à ce qu'il n'y ait plus de transport de matière dangereuse dans cette vallée".

Cet accident intervient un mois après l'examen par le tribunal administratif de Pau d'un arrêté, pris par les maires de neuf communes de la vallée d'Aspe, interdisant le transport de matières dangereuses. La décision a été mise en délibéré. "Je ne sais pas ce qu'on attend en fait, mais un jour il y aura une catastrophe, ça c'est sûr", regrette-t-il.