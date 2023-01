Camionnette blanche aux abords des écoles du Vouvrillon : une simple rumeur ou une inquiétude légitime ?

Depuis environ un mois, la psychose s'empare du Vouvrillon. Tout est parti d'un message publié sur Facebook, le 29 décembre, par une habitante de Parçay-Meslay. Une jeune femme de 30 ans qui, selon ses mots, peut facilement "passer pour une adolescente". En promenant son chien le soir, elle assure qu'une camionnette blanche s'est arrêtée à sa hauteur et dit avoir vu un des deux hommes à l'intérieur ouvrir la porte coulissante, avant que les aboiements de l'animal ne les fasse fuir.

Depuis, c'est l'emballement. Plusieurs affirment qu'un véhicule du même type rôde dans le secteur, notamment depuis la rentrée scolaire. À Parçay-Meslay, toujours, une maman est venue rapporter au maire que ses ses enfants se sont faits accoster par une fourgonnette en sortant du gymnase. Et même s'il ne souhaite "pas céder à la panique", Bruno Fenet s'est tout de même empressé d'écrire un mot aux associations de la commune en appelant les parents "à la vigilance et à rappeler les règles de prudence à leurs enfants".

"Attention aux rumeurs"

Sa collègue de Vouvray se veut plus mesurée. Alertée elle aussi, Brigitte Pineau recommande de "faire attention aux rumeurs" et de ne pas faire peur aux parents inutilement. "J'ai échangé récemment avec la directrice du centre de loisirs qui m'a dit qu'elle trouvait les enfants perturbés par cette histoire, il faut être prudent."

Du côté de la gendarmerie, on tempère aussi. La brigade de Vouvray a reçu plusieurs dizaines de signalements en l'espace d'un mois mais les versions diffèrent. Tantôt la camionnette est blanche, tantôt elle est grise ou noire. Concernant l'apparence des occupants, les descriptions ne sont pas non plus toutes les mêmes.

Pas de plainte

À ce jour, aucune plainte n'a été déposée. La gendarmerie envoie des équipes, tous les jours, devant les sorties d'école. Et pour l'instant, rien d'anormal n'a été constaté.