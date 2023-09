Camions des Restos du cœur vandalisés à Wattrelos : deux suspects en garde à vue

Une seconde interpellation a eu lieu ce mercredi 5 septembre après le saccage de douze camions des Restos du Cœur à Wattrelos vendredi dernier. Il s'agit cette fois d'un jeune de 18 ans qui a été placé en garde à vue. Quant à l'autre suspect, arrêté lundi, un adolescent de 14 ans, sa garde à vue a été prolongée ce mercredi.

Des dégâts estimés à plus de 300.000 euros

Les douze camions qu'ils sont soupçonnés d'avoir détruits assuraient l'approvisionnement alimentaire de 53 centres des Restos dans la métropole lilloise, et en bout de chaîne, 40.000 bénéficiaires. Vendredi 1er septembre, en plein après-midi, deux personnes ont été filmées sur le parking de la plateforme logistique de l'association, en train de crever les pneus des véhicules, de casser les vitres puis de repartir sans n'avoir rien volé. Des dégradations qui devraient coûter à l'association plus de 300.000 euros.

La direction lilloise des Restos a trouvé une solution temporaire pour assurer la livraison des centres cette semaine, aidée par les centres des communes alentours. "On est au jour le jour, on ne sait pas comment on va faire ensuite mais on est en train de chercher des solutions, confie Thierry Sarrazin, président des Restos du Cœur de la région lilloise. L'objectif est de continuer à assurer les ravitaillements des centres et leurs bénéficiaires. On ne sait pas comment on va le faire mais on va le faire."