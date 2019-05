Aire d'accueil des gens du voyage à Issoire (Puy-de-Dôme) : les gendarmes interpellent six personnes

Six personnes ont été interpellées ce lundi matin dans l'aire d'accueil des gens du voyage de la route d'Orbeil, à Issoire. La semaine dernière, des plaintes avaient été déposées pour violences en réunion avec armes.

Issoire, France

Vers 7h ce lundi matin, les gendarmes ont procédé à une demi-douzaine d'interpellations dans un camp des gens du voyage à Issoire.

Six hommes, âgés de 17 à 60 ans, ont été arrêtés car ils sont soupçonnés de violences avec armes commises au sein même de la communauté. Tous ont été placés en garde à vue.

L'opération qui a duré une heure et demi s'est déroulée dans le calme. Une soixantaine de gendarmes ont été mobilisés, principalement de la compagnie d'Issoire mais aussi des PSIG de Clermont-Ferrand, Vichy et Ambert et une équipe cynophile. Un hélicoptère a été également déployé.