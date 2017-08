Camp sauvage à Strasbourg : l'Eurométropole saisit la justice

Dans un communiqué diffusé jeudi, l'Eurométropole de Strasbourg annonce qu'elle saisit la justice contre l'occupation illégale du site dont elle est propriétaire, rue des Remparts.

Voilà deux mois qu'un campement d'une soixantaine de personnes, essentiellement des demandeurs d'asile originaires des Balkans et des pays de l'Est, occupe illégalement un site de la rue des Rempart, à Strasbourg. L'Eurométropole, propriétaire du terrain, annonce jeudi 3 août dans un communiqué avoir "décidé de recourir à la justice en assignant en référé les personnes recensées". Le communiqué souligne "l'état d'insalubrité et d'insécurité" du site, "pas viable, en dépit de l’installation de toilettes sèches et de l’intervention des services de la Ville pour l’évacuation des déchets".

Des solutions au cas par cas

La Ville et l'Eurométropole de Strasbourg ont prévu un "plan d'action", consistant à "examiner au cas par cas chacune des situations", et fait ainsi la distinction entre les personnes en situation irrégulière, celles pouvant bénéficier d’une orientation vers un hébergement via l'Office français de l'immigration et de l’intégration (OFII), celles dont le dossier de demande d’asile est en cours d’instruction, ou encore celles ayant déposé un recours pour contester le refus qui leur a été signifié.

"Il est impératif d'accorder à chaque famille et à chaque individu, l’attention que nécessite son parcours particulier, dans le respect de ses droits et ses devoirs", soulignent Roland Ries, le maire de Strasbourg, et Robert Herrmann, le président de l’Eurométropole.