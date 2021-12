Campbon : un riverain tire sur le conducteur d'une voiture après un accident

Ce mardi soir à Campbon, trois personnes dans une voiture font un tonneau et finissent sur une propriété privée du lieu-dit La Mercerie. Le ton monte entre le conducteur et le propriétaire, ce dernier sort une arme et tire deux fois au niveau de l'abdomen de l'homme qui conduisait la voiture.