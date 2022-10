Campement de l'Alliance à Grenoble : toutes les personnes ont été "mises à l'abri"

Il n'y a ce vendredi soir 28 octobre, plus aucune des 78 personnes, dont 41 enfants, qui avaient été rassemblées mardi après l'évacuation matinale du campement dit "de l'Alliance" dans le quartier Capuche-Alliés. Depuis des mois des familles majoritairement originaires des Balkans et, pour quelques-unes, d'Afghanistan campaient dans des conditions précaires et insalubres dans le parc de l'Alliance. Ces familles sont désormais "mises à l'abri" indique la Préfecture, "prises en charge par des structures d'accueil dédiées, en fonction de leur situation personnelle et de leur vulnérabilité". Dans le détail : "26 sont hébergées dans le Dispositif national d'accueil (DNA)" dans des foyers type CADA, "45 ont fait l'objet de propositions d'hébergement (centres, hôtels...)" et 7 sont parties dans la nature dès leur arrivée au gymnase avant que leur situation puisse être examinée. Ce vendredi la police municipale de Grenoble est intervenue pour empêcher une dizaine de personnes environ de se réinstaller dans un parc aux accès désormais fermés par des barrières et interdit d'accès par arrêté municipal.

