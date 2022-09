Campement de la place de l'Etoile à Strasbourg : des plaintes pour des vols et lacérations de tentes

Les migrants de la place de l'étoile à Strasbourg victimes de vols à répétitions, plusieurs tentes ont aussi été lacérées. Des délits qui ont fortement augmenté au mois de septembre. "Une vingtaine d'attaques similaires ont eu lieu en un mois dans les divers campements de la ville", soulignent les associations. Elles annoncent donc porter plainte.

La situation se dégrade dans les campements

Les associations et collectifs présents auprès des migrants interpellent les autorités publiques pour que des mesures concrètes soient prises. Elles alertent sur les conditions de vie des migrants et demandent que leur sécurité soir assurée. "La situation des migrants vivant sur ces campements ne cesse déjà de se détériorer du fait de l’arrivée du froid et de l’impossibilité d’être placés dans des logements d’urgence", expliquent les associations.