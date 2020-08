Campings évacués, maisons foudroyées : le bilan des orages qui ont frappé la Bretagne

La soirée a été agitée, pour les pompiers du Morbihan et du Finistère. Les orages qui ont frappé la Bretagne ont provoqué des dégâts.

Dans le Morbihan, les pompiers ont du procéder à une cinquantaine d'interventions, notamment sur les îles d'Houat et Hoedic, et la presqu’île de Quiberon.

Campings évacués dans le Morbihan

"On déplore trois évacuations partielles de camping à Hoedic, Houat et Plouharnel", explique sur France Bleu le Sous-Préfet de Lorient Pierre Clavreuil, de permanence ce samedi soir. "Il n'y a aucun blessé, mais des campeurs ont dû être relogés dans des structures communales. Par ailleurs, la foudre a frappé à Belz et sur une habitation à Le Bono, et là aussi il y aura un relogement à envisager, au moins à titre provisoire".

150 interventions dans le Finistère

De 20H30 à 1H du matin, les pompiers du Finistère sont intervenus 151 fois, principalement pour des inondations et des arbres tombés sur la chaussée, ainsi que pour quelques accidents de la route (la pluie a provoqué de l'aquaplanning). La foudre a également frappé quelques cheminées.

Les orages ont commencé par frappé le Pays Bigouden, puis se sont décalés vers le secteur de l'Aven et le centre Finistère, avant de poursuivre leur route vers le nord du département.