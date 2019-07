CAN dans la Loire : plusieurs blessés et des policiers caillassés après la victoire de l'Algérie

La qualification de l'Algérie en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations a entraîné des violences à Saint-Étienne et Saint-Chamond ce jeudi soir. Plusieurs hommes ont été blessés et des policiers ont reçu des projectiles.

Saint-Étienne, France

Soirée agitée ce jeudi pour les policiers municipaux et nationaux de la Loire. Des supporters de l'Algérie ont dérapé à Saint-Étienne et Saint-Chamond après la qualification de leur pays pour les demi-finales de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations.

Saint-Étienne : des blessés et des policiers caillassés

Les violences ont eu lieu dans le quartier Tarentaize-Beaubrun à Saint-Étienne. Elles ont démarré vers 20 heures après la victoire de l'Algérie. Une bagarre a éclaté dans un local associatif, deux hommes ont été blessés. Les vitres et la porte d'entrée du local ont été vandalisées.

Des supporters ont provoqué d'importants embouteillages dans le quartier. Quarante automobilistes ont été interpellés avoir avoir grillé des stops et des feux rouges. Des véhicules ont également roulé à contresens dans certaines rues. Au total, 250 procès verbaux électroniques pour infractions au code de la route ont été dressés par les policiers municipaux et nationaux.

Les policiers ont essuyé des jets de projectiles vers 23 heures. Plusieurs personnes ont tenté d'ouvrir les portières d'une voiture banalisée de la BAC, la carrosserie a été abîmée. Deux hommes âgés de 23 et 30 ans ont été placés en garde à vue. L'un d'entre eux roulait malgré l'annulation de son permis, le second a d'abord refusé d'obtempérer.

Saint-Chamond : un blessé et des incendies

Ambiance tendue également ce jeudi soir à Saint-Chamond. Une quarantaine de supporters a provoqué d'importants embouteillages. Des conteneurs ont été incendiés boulevard Delay obstruant ainsi la circulation.

Un homme a fait une chute lors de l'opération de maintien de l'ordre des policiers. Policiers qui ont été caillassés à plusieurs reprises. Le calme est revenu peu avant minuit.