Canada : deux ados suspectés d'assassinat retrouvés morts dans une région inhospitalière

C'est la fin d'une incroyable chasse à l'homme qui a tenu en haleine le Canada pendant deux semaines. La police royale assure avoir retrouvé mercredi les corps de deux adolescents, suspectés d'avoir assassiné trois personnes au mois de juillet dans l'ouest du pays. Ils s'étaient lancés dans une fuite à travers le pays jusqu'à une région inhospitalière, dans le nord du Manitoba.

On ne sait pas encore comment les deux ados de 18 et 19 ans sont morts, mais leurs chances de survie dans étaient très faibles, selon les experts, Le Manitoba, c'est un territoire grand comme la France. Densité de population : 2 habitants au kilomètre carré, mais beaucoup d'ours, des loups, et des marécages infestés de moustiques, surtout à cette période de l'année.

Ours, loups et nuages de moustiques

La police canadienne a déployé des dizaines de policiers, des drones, des hélicoptères, même des avions de reconnaissance. Elle a finalement retrouvé les corps des deux suspects à quelques kilomètres de l'endroit où ils avaient brûlé leur voiture. C'est la fin d'une fuite en avant de 3.000 km depuis la Colombie-Britannique, sur la côte ouest du pays.

La justice les soupçonne d'avoir tué un professeur de botanique. Et deux jeunes touristes, un australien et une américaine. Le tout, sans mobile apparent. Le père d'un des ados pense que son fils était parti dans une sorte de "mission suicide". Il ne se serait jamais remis du divorce de ses parents.