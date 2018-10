Candia a décidé de rappeler plusieurs lots de lait demi-écrémé et entier de la marque “Les Laitiers responsables”. Ces bouteilles, contaminées par un germe "inoffensif pour la santé", présentent un défaut de goût et d'odeur rapporte l'association 60 Millions de consommateurs ce mardi.

D'après l'association, le germe est inoffensif pour la santé mais il est à l'origine d'un défaut de goût et d'odeur. Candia conseille cependant aux personnes qui ont déjà acheté ces bouteilles de lait de ne pas les consommer et de les rapporter en magasin, afin de les échanger ou de se faire rembourser.

Les bouteilles concernées, d'un litre ou de 1,5 litre, vendues à l'unité ou en packs, sont commercialisées par Auchan. Il s'agit des produits suivants :

GrandLait entier - bouteille 1 l : Code-barres : 3 176571 645005

GrandLait entier pack 6 bouteilles 1 l : Code-barres : 3 176571 646002

GrandLait ½ écrémé bouteille 1 l : Code-barres : 3 533 631 572 006

GrandLait ½ écrémé pack X6 1 l : Code-barres : 3 533 631 574 000

GrandLait ½ écrémé pack X8 1 l : Code-barres : 3 533 631 469 528

GrandLait ½ écrémé pack X10 1 l : Code-barres : 3 533 630 088 362

GrandLait ½ écrémé bouteille 1,5 l : Code-barres : 3 176571 664 006

GrandLait ½ écrémé pack x 4 1,5 l : Code-barres : 3 176571 673008

GrandLait ½ écrémé pack x 6 1,5 l : Code-barres : 3 53363 166 752 8

► Numéros de lot : 18190F, 18191F, 18193F, 18194F, 18197F, 18198F, 18214F, 18216F, 18218F, 18225F, 18226F, 18228F, 18229F et 18236F.

Seules les bouteilles marquées de la lettre “F” à côté de la date limite de préemption (DLC ou DLUO) sont concernées par ce rappel.

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le service après-vente de Candia au 09 87 87 00 50 (du lundi au vendredi de 9 h à 19 h et le samedi de 9 h à 12 h, appel non surtaxé).