Canicule: 12 personnes légèrement blessées dans les incendies dans le sud du Gard

11 sapeurs-pompiers et un homme de 69 ans ont été légèrement blessés dans les incendies qui se sont déclarés depuis vendredi 28 juin dans le sud du Gard. Ce samedi matin, ils sont tous éteints.

Gard, France

Les sapeurs-pompiers du Gard et leurs renforts venus des Alpes Maritimes, du Var et des Hautes-Alpes sont intervenus dans des conditions difficiles sur les incendies qui ont frappé le sud du Gard ce vendredi 28 juin jusque tard dans la nuit. 11 sapeurs-pompiers ont été légèrement blessés à cause de "coups de chaleurs".

Un homme légèrement brûlé

A Vauvert un homme de 69 ans a été légèrement brûlé à l'avant bras mais ses jours ne sont pas en dangers. Dans cette commune 50 hectares de végétations ont brûlé. Dans tout le département, une dizaine de maisons ont brûlé mais les habitants ont tous été évacués.

Le bilan provisoire des surfaces brûlées:

- Vauvert : 50 hectares brûlés

- Bouillargues : 25 hectares brûlés.

- Garons / Saint Gilles : 250 hectares brûlés

- Montfrin : 70 hectares brûlés

- Beaucaire : 45 hectares brûlés.

- Meynes : 50 hectares brûlés.

- Saint Gilles : 10 hectares de brûlés.