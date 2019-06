Canicule à Vesoul: un homme s'écroule en plein Jungle Run, victime d'un malaise cardiaque.

Un concurrent du Jungle Run de Vesoul s'est écroulé ce dimanche après midi en pleine course, victime d'un malaise cardiaque. Par chance une autre concurrente, infirmière de profession a pu tout de suite lui prodiguer un massage cardiaque, la victime a été réanimée.

Vesoul

Un homme de 60 ans qui participait au Jungle Run de Vesoul a fait un malaise cardiaque ce dimanche après midi, sous un soleil de plomb. Le sexagénaire s'est écroulé en pleine course, par chance une autre concurrente, qui se trouvait être infirmière de profession, était à proximité, elle a pu tout de suite lui prodiguer un massage cardiaque. Elle a ensuite été relayée par les pompiers, qui ont pu se rendre sur les lieux très rapidement, leur caserne étant toute proche. La victime a pu être réanimée, elle a été transportée par hélicoptère au CHU de Besançon. 320 concurrents étaient au départ de ce Jungle Run, par une forte chaleur, le thermomètre affichait 35 degrés ce dimanche à Vesoul, mais la température ressentie était de 44 degrés selon Météo France.

Dans le Doubs, un visiteur de la Saline d'Arc et Senans a eu moins de chance. Cet homme de 57 ans a fait lui aussi un malaise cardiaque vers midi et demi alors qu'il se promenait sur le site touristique. Malgré les efforts des pompiers et des médecins du SMUR, il n'a pas pu être réanimé.