Canicule : de nombreux incendies ce samedi en Sarthe

Le temps sec et les fortes chaleurs de ce samedi 18 juin ont augmenté le risque d'incendie. Six feux se sont déclarés dans le département, essentiellement dans des champs. A Chemiré-le-Gaudin, à côté de la Suze-sur-Sarthe, un bâtiment agricole de 1.300 m² a brûlé peu après 23h. Il a fallu quatre lances à incendie pour maîtriser le sinistre. Plus tôt dans la journée, vers 16h, sept hectares sont parties en fumée dans un champ d'orge à Saint-Marceau et deux hectares dans un champ à La Quinte vers 15h. Les pompiers ont aussi été sollicités pour éteindre des feux d'herbes sèches à Malicorne-sur-Sarthe et à Champagné, ainsi qu'un feu de tas de bois au Grand Lucé.

Si le record de température pour un mois de juin a été égalé ce samedi, avec 39,7 degrés relevés au Mans, le mercure revient progressivement a des normales de saison. Ce dimanche ne devrait pas non plus être de tout repos pour les pompiers, avec une vigilance orange aux orages qui sont attendus en fin de journée.