Canicule : la Marne bat des records

On a dépassé les 40 °C dans la Marne ce jeudi après-midi

Le ciel bleu et le soleil un jour de canicule

Reims, France

Il a fait 39,9°C à Chouilly cet après-midi. 41,1°C à Reims Prunay et 42,2°C à Sommessous. Ce sont quelques unes des températures relevées à 16h par Météo France dans la Marne. Températures sous abris ! Le département est en alerte rouge canicule depuis mercredi après-midi. Ça chauffe partout. On a enregistré 42,6°C à Paris ce jeudi. On bat des records de chaleur. Déjà mercredi à Reims, Météo France avait enregistré 39,7°C.