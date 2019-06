Canicule : la police évacue 600 baigneurs de la piscine de Châtellerault pour éviter une bagarre générale

Ce samedi à Châtellerault, c'est un banal crêpage de chignons entre deux adolescentes qui a gâché la fin de journée de plusieurs centaines de baigneurs. Au moment où le thermomètre affichait plus de 40 degrés et les bassin étaient pleins à craquer, des échauffourées entre bandes de jeunes ont entraîné l'évacuation des 600 usagers du Centre aquatique.

"C'est intolérable (...) Ce sont des groupes de deux quartiers de Châtellerault, il y a une copine qui a commencé à taper sur une autre fille puis le ton est monté, d'autres jeunes sont arrivés et ça fait dix contre dix, et quand on a vu qu'il y a eu des claques et quelques coups échangés, on a évidemment décidé d'intervenir" (Dominique Chaine, vice-président du Grand Châtellerault en charge des équipements sportifs)