Canicule : la ville de Châteauroux active sa cellule de prévention

Pour faire face à cette vague de chaleur, la ville de Châteauroux active sa cellule de prévention : plus de 700 personnes de plus de 70 ans vont ainsi bénéficié d'une "surveillance rapprochée"

Châteauroux

Alors que de très fortes chaleurs sont annoncées cette semaine en France et notament dans le Berry, la ville de Châteaurpoux a demandé au Centre Communal d'Action Sociale d'activer son plan de prévention envers les personnes isolées. A Châteauroux, un plan local d'action a été défini pour répétorier toutes les personnes de plus de 70 ans vivant sur la commune. Ces dernières ont été sollicitées pour être inscrites dans un fichier de personnes dites "vunérables". Ajourd'hui, 704 personnes figurent dans cette liste.

Le dispostif préevoit que des professionnels de l'action sociale se rendent au domicile des personnes agées s'il n'y pas eu auparavent de réponse au téléphone. Pendant la canicule de Juillet 2018, 801 personnes avaient ainsi bénéficier d'une "surveillance rapprochée", grâce à la mobilisation d'agents du CCAS, de bénévoles de la protection civile et de plusieurs réseaux de solciartité (Equipes citoyennes Monalisa, Livres et Moi, Allons-y-ensemble, Dosansol, Clubs de quartiers)

Par ailleurs, Gil Avérous, maire de Châteauroux et président de Châteauroux Métropole, précise que « depuis un an, toutes les crèches de la Ville ont été dotées d’un système de climatisation et des travaux sont en cours au centre de loisirs La Valla pour climatiser une grande pièce ».

Enfin, pour faire face à cette canicule, les horaires des agents municipaux et communautaires qui travaillent en extérieur sont adaptés en cas de besoin.