Canicule : "Le Bois des Aigles" à Bâlines fermé pendant trois jours pour le bien-être des animaux

Bâlines, France

Sur l'air de vol où est organisé chaque jour le spectacle avec les rapaces du parc, le thermomètre affiche 42 degrés en plein soleil, il n'est pourtant que onze heures du matin. À l'heure du show, en fin de journée, le mercure devrait grimper jusqu'à 48 degrés, il est donc hors de question pour Joël Gratz de faire prendre des risques aux volatiles.

C'est comme si nous, en tant qu'humains, on nous demandait d'aller faire un sprint sous la canicule" - Joël Gratz

Les oiseaux ont beau être des sportifs de haut niveau, un vol par cette chaleur requiert beaucoup d'énergie. Le propriétaire du Bois des Aigles a donc pris la décision de fermer le parc animalier jusqu'au jeudi 25 juillet inclus, pour rouvrir vendredi, une fois que les températures seront plus supportables.

Jusqu'à 48 degrés en plein soleil sur l'aire de vol, impossible de faire voler les oiseaux dans ces conditions. © Radio France - Laurent Philippot

Douches et brumisateurs pour les rapaces

Les trois jours de fermeture permettent au personnel d'être encore plus aux petits soins pour les pensionnaires, "un service VIP" avance Joël Gratz, avec douches et brumisateurs. Tornade, l'aigle bleue du Chili apprécie, "on a préparé son bac d'eau qu'on va changer à midi car l'eau aura déjà repris de la température" explique Coddy Lavalette, l'aide soigneur animalier.

Système de brumisateur pour les volières. Un pigeon viendra même en profiter. © Radio France - Laurent Philippot

L'aigle royal est lui placé dans un tipi beaucoup plus à l'ombre que celui qu'il occupe d'habitude.

On n'est pas bien, à la fraîche... sous le tipi © Radio France - Laurent Philippot

Dans la volière juste à côté, le vautour aime bien l'eau, il pousse de grands cris à l'arrivée des soigneurs.

Boire directement au tuyau d'arrosage, c'est beaucoup plus rigolo © Radio France - Laurent Philippot

Mais tous les rapaces du parc, il y en a 125, n'aiment pas l'eau. Paulo, un percnoptère brun âgé d'un an, n'est pas très intéressé par la bassine d'eau que lui présente Corinne.

Corinne a beau appâter Paulo, il s'en fiche © Radio France - Laurent Philippot

Mais le jet d'eau, c'est cool ! © Radio France - Laurent Philippot

Chaque année, le parc dépense environ 6000 euros en facture d'eau, et "ce sera certainement plus cette année avec la canicule" estime Joël Gratz, en lançant à son fournisseur un appel pour un partenariat. Le parc rouvre vendredi avec "des animaux en pleine forme pour le spectacle" promet Joël. Et au Bois des Aigles, on prend soin des animaux, mais aussi des hommes. Corinne m'a offert une bouteille d'eau pour reprendre la route. Sympa !