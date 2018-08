66 départements sont désormais en vigilance orange à la canicule. Parmi eux, on trouve la Haute-Vienne, la Creuse et la Corrèze.

Limousin, France

Météo France a placé ce jeudi après-midi 66 départements en vigilance orange. La Haute-Vienne, la Corrèze et la Creuse sont concernées jusqu'à samedi 7 heures, au plus tôt. La hausse du thermomètre devrait toucher presque tout le pays. Ce vendredi, la température devrait atteindre 37 degrés à Limoges, 38 à Brive, et 34 à Guéret. Les autorités appellent chacun à la vigilance.

La chaleur s'installe sur toute la France. © Visactu - Météo France

🔶 🌡️☀️ La #HauteVienne est placée en #vigilanceOrange#Canicule. Le préfet a déclenché le niveau 3 du plan canicule.

🔎Conseils et informations ➡ https://t.co/mKIByYUmDU

Lire le communiqué de presse ▶️https://t.co/K5W6y9D858pic.twitter.com/WEnj3pNcX7 — Préfet de la Haute-Vienne (@Prefet87) August 2, 2018

Une canicule jamais vue depuis 2006

"C'est une canicule remarquable, intense et durable", souligne Olivier Proust, prévisionniste chez Météo France, interrogé par l'AFP. "Il faut remonter à 2006 pour retrouver une canicule plus intense" à l'échelle du pays, a-t-il poursuivi.

La vague de chaleur va durer jusqu'à la semaine prochaine. "Cet épisode de canicule sera donc très étendu et fort pour le week-end" et "ces températures caniculaires devraient persister au moins jusqu'au début de la semaine prochaine", selon Météo-France. Lundi, les températures seront "un petit cran en dessous", avant de repartir à la hausse mardi et mercredi.