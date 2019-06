Canicule : nos conseils pour éviter le coup de chaud en voiture

La circulation sera chargée sur les routes pour ce dernier week-end du mois de juin. C'est orange au niveau national et rouge en Île-de-France dans le sens des départs dès ce vendredi. En ces temps de canicule, France Bleu vous donne quelques conseils pour prendre la route plus sereinement.

Route et canicule ne font pas bon ménage. En ce premier week-end de départ en vacances, voici quelques conseils pour affronter au mieux les fortes chaleurs avec sa voiture.

Vérifier les niveaux et les pneus avant de partir

Avant de prendre la route, il est important de vérifier l'état général de votre véhicule et les niveaux. Evidemment on contrôle le niveau du liquide de refroidissement pour éviter la surchauffe du moteur.

Il faut également vérifier la pression des pneus. Avec la chaleur, ils risquent d'exploser surtout s'ils sont usés. Avant de se mettre au volant on fait aussi le plein de bouteilles d'eau et on s'équipe si possible d'un brumisateur et d'un pare-soleil.

On ne met pas la clim à fond !

Même si c'est tentant, ne baissez pas trop la température de la climatisation. Il est recommandé de ne pas descendre au dessous des 24 degrés pour éviter le choc thermique. On ne dirige pas non plus l'air froid vers le visage et le torse. La sécurité routière conseille aussi de couper la clim 5 à 10 minutes avant d'arriver à bon port.

Enfin, on fait une pause toutes les deux heures pour se dégourdir les jambes et reprendre des forces. La chaleur fatigue et réduit considérablement la concentration.