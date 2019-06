Canicule : les écoliers d'Orléat victimes de la chaleur

Orléat, France

Les parents d'élèves de l'école d'Orléat (Puy-de-Dôme) ont été appelés en début d'après-midi pour venir chercher leurs enfants. Quand ils sont arrivés, une ambulance du SAMU était garée dans la cour d'école et les médecins avaient examiné et réhydraté les enfants. Ils souffrent de déshydratation et de maux de tête. Au total, une quinzaine d'enfants ont été victimes de malaise et 3 enfants ont été perfusés sur place.

Maël: Je me suis senti un peu flagada

Ce problème de canicule a probablement été amplifié dans la partie la plus ancienne de l'école Jean Touron, où la chaleur est étouffante. Les quatre classes de maternelle (dans la partie récente) sont climatisées mais pas les autres classes ni la cantine. Il y faisait 33 degrés au moment du repas, là où ont eu lieu les premiers malaises.

Les enfants ont pu rentrer chez eux petit à petit avant la fermeture de l'école à 16H30. Les activités périscolaires sont supprimées ce jeudi soir. Il n'y aura pas non plus d'école demain vendredi et la kermesse prévue samedi est annulée, pas question de faire prendre le moindre risque aux enfants.