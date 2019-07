Canicule : plusieurs centaines de poissons morts dans un étang près de Marignane

L'image est terrible : plusieurs centaines de poissons morts, des carpes, des anguilles et des muges retrouvés au bord de l'étang de Bolmon à côté de Marignane (Bouches-du-Rhône) alors que la canicule a touché la Provence ces derniers jours. Cette mortalité pourrait être due à un manque d'oxygène dans l'eau.

Les accès à l'étang ont été fermés par le maire de Marignane qui a organisé ce dimanche une réunion de crise. Eric Le Dissès demande à l'État de relier l'étang à la mer par le canal du Rove pour oxygéner l'eau et éviter ainsi une telle catastrophe.

Nous sommes là à regarder les poissons mourir et bientôt les oiseaux et on ne fait rien, c'est dramatique - Eric Le Dissès