Canicule : premier bilan plutôt rassurant dans les hôpitaux, mais de nombreuses noyades

L'épisode des fortes chaleurs qui a frappé la France pendant une semaine n'a pas provoqué de ruée vers les urgences ni de surmortalité. En revanche, il y a de nombreuses victimes indirectes à cause des hydrocutions et des noyades.

France

Une semaine après le début de la canicule en France, certaines régions commencent à souffler. Les températures baissent, sauf dans 13 départements toujours en vigilance orange ce lundi 1er juillet 2019. L'heure du premier bilan pour les autorités, avant les chiffres définitifs rendus fin juillet. Seulement 1,5% de recours aux soins en plus, via SOS Médecins ou les urgences, d'après la Direction générale de la santé.

La fréquentation des hôpitaux de Paris est grimpée à 4% le week-end dernier, pour la première fois depuis le début de la canicule. Les pompiers ont eu beaucoup de travail tout au long de la semaine, 20 à 60% d'interventions en plus selon les départements.

à lire aussi Périgueux : pas de surchauffe à l'hôpital pendant la canicule

Plusieurs morts liés à la chaleur

Ces sept jours de fournaise sont marqués par le décès de deux ouvriers de chantier en Ile-et-Vilaine et dans le Haut-Rhin qui travaillaient en plein cagnard avant de s'écrouler.

Deux cyclistes sont morts d'hyperthermie dans l'Ariège et le Vaucluse, au moment où le second département était en vigilance rouge à la canicule. Le sport était alors fortement déconseillé.

Les victimes collatérales de la canicule

Avec la chaleur, beaucoup de Français sont allés se baigner. A cause de la différence de température entre l'eau et l'extérieur, il y a eu de nombreuses hydrocutions, dont des malaises cardiaques qui ont coûté la vie à des baigneurs.

Cinq morts en une semaine dans l'Hérault. Deux à Carnon, un homme de 40 ans samedi en sortant de l'eau après une baignade à la plage du Grand Travers, et un autre homme de 75 ans, aussi mort au contact de l'eau. A Frontignan-plage, une femme de 62 ans, noyée après un malaise, et deux septuagénaires, l'un à Marseillan-Plage et l'autre sur la plage du Lido à Sète.

Il y a eu aussi de nombreuses noyades, "une par jour en moyenne", d'après le Premier ministre Édouard Philippe. Parmi eux, un enfant de cinq ans dans la piscine d'un camping dans le Gard samedi après-midi, au moins deux jeunes en Ile-de-France, dans les Yvelines et le Val-d'Oise, un jeune homme de 20 ans près d'Albertville en Savoie, ou encore un adolescent de 15 ans dans le Bas-Rhin, au plateau de Benfeld.

Plus récemment, un berger allemand a été retrouvé mort sous une véranda à Poitiers.

à lire aussi Bischheim : quand les nageurs bravent les zones interdites à la baignade