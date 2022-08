Canicule, surpopulation : la visite surprise "saisissante" d'un député Nupes à la prison de Strasbourg

C'est écrit en petit sur une porte du quartier hommes : trois douches par semaine, les lundis, mercredis et vendredis. Sauf en cas d'activité sportive. Et en période de canicule, rien ne change. "Ce n'est pas possible de faire la rotation sur les douches, vu le nombre cabines et de détenus", explique Saïd Kaba, le directeur de la maison d'arrêt de Strasbourg. Il répond aux questions d'Emmanuel Fernandes, député de la Nouvelle union populaire, écologique et sociale (Nupes) de la deuxième circonscription du Bas-Rhin. L'élu a décidé, mardi 9 août, de réaliser une visite surprise dans cette prison alsacienne, comme la législation le lui permet.

"En revanche, il y a un accès à une douche et un point d'eau en cour de promenade", continue Saïd Kaba. Une promenade d'une heure et demie, par jour et par détenu. "Et donc pendant tout ce temps, ils peuvent être à vingt-cinq, en plein soleil ?", demande le député, tout en insistant : "Les détenus ont-ils la possibilité d'avoir une bouteille d'eau pour se désaltérer ?" "Normalement, les textes sur la canicule disent que lorsqu'il n'y a pas de point d'eau, on doit autoriser la descente avec des bouteilles", répond le chef de l'établissement. "Ce n'est pas le cas à Strasbourg. Il y a un point d'eau potable juste ici."

On ne sort pas indemne d'une telle visite. - Emmanuel Fernandes, député Nupes du Bas-Rhin

Seules autorisations pour les détenus en période de canicule : installer des ventilateurs dans les cellules et porter un chapeau ou une casquette. Le député d'opposition confie être marqué par ces conditions de détention dans la cour de promenade. "C'est du béton, c'est une douche dans le coin mais sans aucune intimité. C'est un seul robinet qui sert de point d'accès à l'eau pour tous les détenus qui font leur balade", déplore Emmanuel Fernandes. "Ce sont des sensations qui restent, qu'on ramène avec soit. On ne sort pas indemne d'une telle visite."

Une prison à 150% de ses capacités

Mais cette chaleur est en plus accentuée par la surpopulation carcérale à la maison d'arrêt de Strasbourg. En ce moment, la prison est remplie à 150% de ses capacités : 652 détenus pour 432 places. Et tout au long de la visite, c'est le même refrain : "Il nous faut des fonctionnaires en plus", dit-on du côté de la greffe, là où les personnes incarcérées sont enregistrées après leur arrivée. Même son de cloche dans l'unité médicale. "Malheureusement, nos moyens sont calculés sur une population à 100% et nous sommes à 150%", déplore Tristan Lepage, médecin généraliste à la maison d'arrêt. En juillet 2020, la densité nationale s'élevait à 118%.

Quand il y a un surveillant pour 42 détenus, on ne peut pas réaliser nos tâches. Dominique Mathieu, formateur du personnel

"Il y a des retards de prise en charge", continue le soignant. "Il y a des jours où l'on ne peut pas voir tout le monde, certains attendent aussi des examens complémentaires depuis plusieurs mois. Six mois pour un rendez-vous de cardiologie par exemple, et l'ophtalmologie c'est carrément sans délai..." Et puis il y a la psychiatrie, avec des détenus qui ne sont jamais diagnostiqués. En novembre 2021, deux d'entre eux se sont suicidés dans leur cellule à Strasbourg.

"Ces conditions ont un impact très direct sur le moral", affirme Emmanuel Fernandes. "On voit que des actions sont mises en place. On nous a montré par exemple une cellule tampon pour isoler les personnes avec des tendances suicidaires pendant 24 à 48 heures. Sauf qu'il faut réussir à les détecter", dit l'élu. "Quand il y a un surveillant pour 42 détenus, on ne peut pas réaliser ce genre de tâches", confirme Dominique Mathieu, qui s'occupe de la formation des personnels à la maison d'arrêt.

Favoriser les "prisons ouvertes"

À la sortie de la prison, le député de la Nupes réitère la proposition portée par la France insoumise d'augmenter de 400 millions d'euros les budgets du ministère de la Justice pour améliorer ces conditions de détention. "On propose une vision qui sort du tout-carcéral", complète Emmanuel Fernandes. "On a tendance à penser qu'un condamné doit non seulement être condamné à l'enfermement, mais en plus souffrir pendant cette période d'enfermement. Pour caricaturer, c'est l'esprit de dire 's'il est allé en prison, c'est qu'il le mérite bien'".

L'élu insoumis dit vouloir favoriser des peines "alternatives". "Les coûts moyens d'incarcération sont moins chers lorsqu'il s'agit de prisons ouvertes, qui pratiquent beaucoup plus les périodes de probation et les surveillances par les moyens électroniques", explique-t-il. "Nous souhaitons aller vers ce type d'approche."