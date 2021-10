Cannabis, cocaïne, argent liquide, armes : un trafic de drogue démantelé par les gendarmes de Gien

Six personnes ont été interpellées lundi lors d'une vaste opération menée par la gendarmerie de Gien. Cela fait suite à l'ouverture d'une enquête sur un trafic de drogue qui "prospérait" depuis l'an dernier dans le centre-ville de Gien. Des armes, de la cocaïne et du cannabis ont été saisis.

Dans le Loiret, la gendarmerie vient de démanteler un réseau de trafic de drogue, à Gien. Cinq hommes et une femme, âgés de 27 à 35 ans, ont été interpellés en début de semaine, lors d'une opération qui a mobilisé 70 gendarmes, indique le parquet de Montargis.

Lors des perquisitions menées le 18 octobre au petit matin, plus de vingt-et-un kilos de cannabis ont été saisis, 300 grammes de cocaïne, ainsi que du matériel lié au commerce illicite de stupéfiants, 1.500 euros en liquide et des armes. Les six individus ont été présentés jeudi soir à un juge d'instruction.

Placés en détention provisoire

Leur réseau "prospérait" depuis 2020, dans le centre-ville de Gien, selon le parquet, avec au moins une trentaine de consommateurs identifiés. Le procureur de Montargis Loïc Abrial avait ouvert une information judiciaire le 6 août 2021 contre X des chefs d’acquisition, détention, transport, offre ou cession, usage non autorisés de stupéfiants, association de malfaiteurs.

Suite à leur présentation devant le Parquet de Montargis ce vendredi, les six personnes interpellées ont été placés en détention provisoire, indique le procureur.