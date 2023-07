Les policiers ont réussi deux belles prises, ce mercredi à Nîmes. A deux endroits différents : quartiers Pissevin et Mas de Mingue. Bilan de la saisie : près de 9 kilos de cannabis, 1,5 kg de cocaïne, plus de 500 pilules d'ecstasy et une carabine.

ⓘ Publicité